كلوب: حماسي لا يقارن بـ سيميوني

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 10:48

كتب : FilGoal

ك

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بدييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، مشيرا إلى أن حماسه في المباريات لا يقارن بالأخير.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"يقول الناس إنني عاطفي خارج خط الملعب. لو أنا في المستوى 4، سأقول دييجو في المستوى 12 أو شيء مثل ذلك. وكأني شرطي روضة الأطفال ضده (يشبه نفسه بالممثل العالمي أرنولد شوارزنجر في فيلم Kindergarten Cop)".

وواصل المدرب الأسبق لدورتموند "مستوى حماسه لم يتغير على مدار 8 أعوام، مذهل، أمر رائع. أتفهم الأمر، هذه كرة القدم. 8 سنوات هنا (في أتليتكو)، سبع سنوات منها، ربما أنجح مما فعله الفريق في 50 عاما؟ لا أعلم تحديدا تاريخ النادي".

أخبار متعلقة
حارس أتليتكو مدريد: سنعاني جميعا من صلاح وماني وفيرمينو مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 والقنوات الناقلة.. عودة ليلة الأبطال مدرب الزمالك: أداء الفريق ضد الترجي؟ احضروا لنا 50 ألف مشجع وسترون أفضل منه ماجواير عن لقطته مع باتشواي: رد فعلي كان طبيعيا.. لم أقصد الإيذاء أبدا

واستمر كلوب "ثم عليك القيام بتغيير كبير، تخسر (دييجو) جودين و(أنطوان) جريزمان وخوانفران وجابي. أمر صعب. عليك بتغيير الفريق، إضافة لاعبين جدد، عليهم أن يعتادوا على فلسفتك وأسلوبك. يتطلب الأمر وقتا، والناس لا تمنحك الوقت".

ويستعد كلوب لمواجهة مضيفه سيميوني مساء الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويعود ليفربول لملعب وانداميتروبوليتانو الذي شهد تتويج الفريق بلقب البطولة في الموسم الماضي.

طالع أيضا

حارس أتليتكو: سنعاني أمام هجوم ليفربول

مواعيد مباريات الثلاثاء

مدرب الزمالك: احضروا جمهورا وسترون أداء أفضل للفريق

الزمالك: لا يوجد مبرر لإقامة القمة في 24 فبراير

حسام غالي: آل سليم لم يستفيدوا من شعار الأهلي فوق الجميع مثل آخرين

مرتضى: فايلر يفوز بالحكام

ليفربول أتليتكو دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي يشدد على الالتزام ببروتوكول تسلم ميداليات السوبر تحذيرا من "أول مقابلة" 17 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية - بتروجيت يتخطى النصر وإلغاء مباراة بسبب الأمطار 25 دقيقة | مصر
السوبر المصري - اللجنة المنظمة: نتوقع نفاد تذاكر الزمالك يوم الأربعاء 30 دقيقة | مصر
برشلونة: طلبنا من شركة مراجعة حسابات مواقع تواصل اجتماعي وليس الهجوم ضد أشخاص ساعة | أوروبا
مورينيو يكشف مدة غياب سون ويتهكم على منظومة توتنام الإعلامية ساعة | الدوري الإنجليزي
طارق حامد.. فن القتال من أجل الفوز ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك