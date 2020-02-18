كلوب: حماسي لا يقارن بـ سيميوني

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بدييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، مشيرا إلى أن حماسه في المباريات لا يقارن بالأخير.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"يقول الناس إنني عاطفي خارج خط الملعب. لو أنا في المستوى 4، سأقول دييجو في المستوى 12 أو شيء مثل ذلك. وكأني شرطي روضة الأطفال ضده (يشبه نفسه بالممثل العالمي أرنولد شوارزنجر في فيلم Kindergarten Cop)".

وواصل المدرب الأسبق لدورتموند "مستوى حماسه لم يتغير على مدار 8 أعوام، مذهل، أمر رائع. أتفهم الأمر، هذه كرة القدم. 8 سنوات هنا (في أتليتكو)، سبع سنوات منها، ربما أنجح مما فعله الفريق في 50 عاما؟ لا أعلم تحديدا تاريخ النادي".

واستمر كلوب "ثم عليك القيام بتغيير كبير، تخسر (دييجو) جودين و(أنطوان) جريزمان وخوانفران وجابي. أمر صعب. عليك بتغيير الفريق، إضافة لاعبين جدد، عليهم أن يعتادوا على فلسفتك وأسلوبك. يتطلب الأمر وقتا، والناس لا تمنحك الوقت".

ويستعد كلوب لمواجهة مضيفه سيميوني مساء الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويعود ليفربول لملعب وانداميتروبوليتانو الذي شهد تتويج الفريق بلقب البطولة في الموسم الماضي.

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