مدرب الإسماعيلي: الكل جاهز لمواجهة بيراميدز.. مباريات الكأس دائما خارج التوقعات

كشف أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي جاهزية كل عناصر فريقه لمواجهة بيراميدز في كأس مصر.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر.

وقال أدهم السلحدار: "كل العناصر جاهزة لمواجهة بيراميدز، بما فيهم العناصر التي غابت عن لقاء الرجاء مثل باهر المحمدي وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "خرجنا بالعديد من الملاحظات من الانتصار أمام الرجاء في البطولة العربية، ونسعى للاستفادة من ذلك لمواصلة الانتصارات".

وتابع "هدفنا الحفاظ على استمرارنا في كأس مصر من أجل المنافسة على اللقب".

وأكمل حديثه قائلا: "مواجهة بيراميدز صعبة ويزيد من صعوبتها إن مباريات الكأس دائما تكون خارج التوقعات".

وأتم "سنعمل على دراسة بيراميدز واختيار التشكيل المناسب لمواجهتهم".

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