ميدو: كنت أتمنى مقابلة صالح سليم
الإثنين، 17 فبراير 2020 - 22:58
كتب : FilGoal
كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن حبه لصالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق.
وقال ميدو عبر قناة أبو ظبي: "كنت أحب صالح سليم للغاية لأنه كان يحب الأهلي ويخلص له ولذلك أصبح أسطورة النادي الأحمر".
وأضاف "لذلك كنت أتمنى أن أقابله ولكن ذلك لم يحدث".
وتابع "الأمر ذاته بالنسبة لطارق سليم كنت أحبه للغاية".
وأكمل "طارق سليم حضر حفل زفافي بعد عدة شهور من وفاة شقيقه صالح سليم، وقال لي إنني مثل ابنه".
وحكى ميدو "طارق سليم قالي لي إنني زملكاوي لكني لائقا للعب في الأهلي".
وأتم تصريحاته "صالح وطارق سليم كانا مخلصان للأهلي لذلك كل الجماهير تحبهم وتخلد ذكراهم".
"أحب صالح سليم وهو فخر لأي لاعب كرة"
ميدو: طارق سليم حضر حفل زفافي وقال لي "أحبك كأنك ابني.. أنت تليق بالأهلي"#القاهرة_أبوظبي #أبوظبي_الرياضية 1#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية #بداية_نقلة_نوعية
#حاضرين@midoahm pic.twitter.com/H6RpjfGkQH— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2020
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