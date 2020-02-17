ميدو: كنت أتمنى مقابلة صالح سليم

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو - الأهلي - المقاصة

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن حبه لصالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق.

وقال ميدو عبر قناة أبو ظبي: "كنت أحب صالح سليم للغاية لأنه كان يحب الأهلي ويخلص له ولذلك أصبح أسطورة النادي الأحمر".

وأضاف "لذلك كنت أتمنى أن أقابله ولكن ذلك لم يحدث".

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وتابع "الأمر ذاته بالنسبة لطارق سليم كنت أحبه للغاية".

وأكمل "طارق سليم حضر حفل زفافي بعد عدة شهور من وفاة شقيقه صالح سليم، وقال لي إنني مثل ابنه".

وحكى ميدو "طارق سليم قالي لي إنني زملكاوي لكني لائقا للعب في الأهلي".

وأتم تصريحاته "صالح وطارق سليم كانا مخلصان للأهلي لذلك كل الجماهير تحبهم وتخلد ذكراهم".

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