الدرندلي: لا نتوقع أن يجازف فايلر برمضان صبحي في السوبر

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - حرس الحدود

فسر خالد الدرندلي أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي استدعاء رمضان صبحي لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة الزمالك، يوم الخميس المقبل، في كأس السوبر المصري.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الدرندلي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "المدير الفني يهمه أن تتوافر كل أدوات الفريق".

وأضاف "أعتقد أنه لن يتم المجازفة باللاعب في مباراة من الممكن أن تؤجل عودته لحاجة الفريق إليه في مراحل قادمة أهم، لكن يبقى القرار النهائي بيد المدير الفني ريني فايلر".

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وتابع "بالطبع أتمنى أن يكون رمضان صبحي جاهزا، ويضيف للفريق".

وعن المباراة، واصل خالد الدرندلي "قمة خارج الحسابات والتوقعات، ودربي بين أكبر ناديين في مصر، نحترم الزمالك، ولاعبونا على قدر المسؤولية".

وأتم "حتى إذا كان الدوري محسوما، هذا اللقاء له طابع خاص، والفوز به خارج أي حسابات، وسنعمل كل ما في وسعنا لإسعادهم بإضافة بطولة جديدة للنادي".

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