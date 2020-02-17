مرتضى منصور مازحا لـ عبد الله جمعة: سيعذبون شقيقك في الأهلي إذا استفزتهم

داعب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عبد الله جمعة ظهير أيسر الفارس الأبيض بعد مشاهد احتفال الأخير عقب الفوز على الترجي التونسي، قائلا: "سيعذبون شقيقك في الأهلي".

وقال مرتضى منصور في حديثه لـ عبد الله جمعة: "لماذا تحدثت عن الأهلي أنت وحازم إمام؟".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الزمالك "لنركز على أنفسنا فقط. "ملناش دعوة" بـ الأهلي".

وتابع ضاحكا "الأهلي سيعذب أخوك إذا استفزتهم".

وتوج الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي عقب فوزه على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الإمارات في السوبر المصري.

طالع أيضا

تخفيف عقوبة اتحاد الكرة ضد بيراميدز

تقرير: ليفربول الأقرب للظفر بلاعب نورويتش

اللجنة المنظمة للسوبر المصري: التذاكر المخصصة للزمالك لم تباع كلها بعد

دل بييرو يشيد بصلاح

أيمن أشرف.. رجل فايلر الذي يعرف متطلبات مركزه

رحلة عبد الغني من الشارع إلى دفاع الزمالك