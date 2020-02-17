مرتضى ممازحا عبد الله جمعة: سيعذبون شقيقك في الأهلي إذا استفززتهم

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 22:29

كتب : FilGoal

صالح جمعة - عبد الله جمعة - الأهلي - الزمالك

داعب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عبد الله جمعة ظهير أيسر الفارس الأبيض بعد مشاهد احتفال الأخير عقب الفوز على الترجي التونسي، قائلا: "سيعذبون شقيقك في الأهلي".

وقال مرتضى منصور في حديثه لـ عبد الله جمعة: "لماذا تحدثت عن الأهلي أنت وحازم إمام؟".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الزمالك "لنركز على أنفسنا فقط. "ملناش دعوة" بـ الأهلي".

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وتابع ضاحكا "الأهلي سيعذب أخوك إذا استفززتهم".

وتوج الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي عقب فوزه على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الإمارات في السوبر المصري.

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