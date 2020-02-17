ليلة_الأبطال - مؤتمر كلوب: اللعب ضد أتليتكو مدريد أمر صعب على أي لاعب كرة قدم

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن أتليتكو مدريد أحد أفضل فرق العالم في الوقت الحالي مع مدربهم دييجو سيميوني.

ويلعب ليفربول ضد أتليتكو مدريد مساء غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ملعب واندا متيروبوليتانو.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة أتليتكو أحد أصعب الأمور في حياة لاعب كرة القدم".

وأضاف "أعتقد أن فريقنا يمكنه الذهاب لنهائي البطولة وأيضا الفوز باللقب، ولكن لسنا فقط من نستطيع تحقيق ذلك هناك الكثير من الفرق المميزة ونحن من بينهم، وسنحاول إظهار قوتنا".

وأكمل "منذ أن كنت في ألمانيا وأنا معجب بفريق أتليتكو".

وواصل "بعض المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا نقدم بها أداء جيد، ومواجهة بايرن الموسم الماضي كانت من أفضل مبارياتنا على الإطلاق، وأيضا في الخسارة ضد برشلونة 3-0، ونعلم أنه بعد ذلك سنعود ونلعب في أنفيلد وسط جماهيرنا".

وشرح "لا أعتقد أن أتليتكو لعب ضد فريق مثلنا، نحن أيضا منظمون جدا داخل الملعب".

وأتم تصريحاته بالحديث عن سيميوني قائلا: "فريقه يلعب دائما بمستوى عالي مما يجعله واحدا من أفضل الفريق، التقيته مرة واحدة أو مرتين وتبادلنا بعض الرسائل بعد انتصارات كبيرة أو هزائم كبيرة، وغدا سنتنافس للمرة الأولى وهذا سيكون مثيرا للاهتمام".

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