#ليلة_الأبطال - مؤتمر توخيل: نيمار يمنح زملائه ثقة كبيرة.. وعودتي لدورتموند مختلفة

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 20:19

كتب : FilGoal

توماس توخيل - سان جيرمان

أثنى توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بنجم فريقه نيمار وذلك قبل مواجهة بوروسيا دورتموند.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ويلعب سان جيرمان ضد دورتموند في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء غدا الثلاثاء.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد نيمار سيشارك ومن الواضح عليه أنه يتغير كثيرا".

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وأضاف "العودة إلى دورتموند بالنسبة لي ستكون مختلفة، لن أكون أنا وسأوجه تحد كبير، وعلينا أن نظهر قوتنا غدا".

المدرب الألماني أكمل "يمكننا مواجهة أي سيناريو في المباراة، يمتازون بالسرعة ومن الضروري توقع كيف يتحركون في الهجوم".

مدرب دورتموند السابق واصل "سيكون من الرائع أن نلعب هنا، ويجب أن نستعد ذهنيا بشكل جيد للمباراة من أجل إظهار قدراتنا".

وانتقل للحديث عن نيمار قائلا: "هو لاعب مميز ولديه قدرة على فعل أشياء حاسمة، إنه يغير كل شيء لزملائه في الفريق ويمنحهم الثقة والإبداع".

وأتم تصريحاته "نحن لا نحب أن نخسر، ويجب أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها في المستقبل".

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