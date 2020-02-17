المقاصة سبورت تحصل على حقوق امتياز البرنامج الصباحي في إذاعة الشباب والرياضة

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 20:16

كتب : FilGoal

شركة المقاصة سبورت

حصلت شركة المقاصة سبورت على حقوق امتياز بث البرنامج الصباحي في شبكة الشباب والرياضة، في الفترة من 8 لـ 10 صباحًا.

وجاء الاتفاق بعد توصل عمرو مصطفى كامل، العضو المنتدب لشركة المقاصة سبورت لاتفاق على كافة بنود التعاقد مع محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

وشهد مبنى ماسبيرو يوم الأحد توقيع عقد منح البرنامج الصباحي رسميًا لشركة المقاصة سبورت.

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وجاء توقيع العقود في حضور الإعلامية نجلاء عبد البر رئيس شبكة الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي أحمد جلال المشرف العام على البرنامج الصباحي، ورئيس التحرير.

ومن المنتظر تفعيل العقد المبرم بين الإذاعة المصرية وشركة المقاصة سبورت، بدءًا من ٢٩ مارس المقبل، ويمتد التعاقد لمدة عام كامل.

وتعتزم شركة المقاصة سبورت تقديم محتوى إعلامي متميز، ومختلف من خلال كوكبة كبيرة من كبار نجوم الإعلام الرياضي في مصر.

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