كيكر: بايرن يجدد اهتمامه بـ ساني

جدد نادي بايرن ميونيخ الألماني اهتمامه بالتعاقد مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

صحيفة "كيكر" الألمانية ذكرت أن بايرن جدد في الوقت الحالي اهتمامه بضم ساني وسيحاول بقوة التعاقد معه في الصيف المقبل.

وسيدخل بايرن في مفاوضات مع سيتي بشأن ضم اللاعب الألماني الذي لم يشارك في أي دقيقة مع سيتي هذا الموسم بسبب الإصابة.

وتعرض الدولي الألماني ليوري ساني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم، وعاد للتدريبات قبل أيام.

وأضافت الصحيفة أن نادي يوفنتوس أيضا مهتم بضم ساني.

وكان بايرن ميونيخ حاول التعاقد مع ساني في الصيف الماضي ولكن لم يدخل في مفاوضات جدية مع مانشستر سيتي.

وانضم ساني البالغ من العمر 24 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2016 قادما من شالكه.

وبسبب منع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، قد يرحل عدد كبير من نجوم الفريق بالإضافة إلى جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي.

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