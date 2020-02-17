السوبر المصري - بعثة الأهلي تصل أبو ظبي وسط استقبال الجماهير

وصلت بعثة فريق الأهلي إلى أبو ظبي عاصمة الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الخميس المقبل في لقاء السوبر المصري لموسم 2018/2019.

وأقلعت بعثة الأهلي من مطار القاهرة في الثانية ظهرا، لتصل إلى مطار أبو ظبي في تمام السادسة.

وقابلت بعثة الأهلي فور وصولها لمطار أبو ظبي مجموعة من الجماهير الحمراء التي هتفت لجميع اللاعبين.

وضمت بعثة الأهلي 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

الدفاع: رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جيرالدو - رمضان صبحي - محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - أحمد الشيخ

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي - جونيور أجايي



















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