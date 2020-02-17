نجم أتليتكو مدريد: لاعبو وسط ليفربول مثل كلاب الصيد

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

ليفربول - مونتيري

يعتقد ساؤول نجم أتليتكو مدريد أن خط وسط ليفربول يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الرئات الثلاثة والذين شبههم بكلاب الصيد.

ويستعد ليفربول لملاقاة أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الثلاثاء.

وقال ساؤول في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل يوم الإثنين: "ليفربول يلعب بأسلوب هجومي مع ثلاثي ناري في المقدمة يلعبون أمام لاعبي الوسط الذين يشبهون كلاب الصيد".

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وأضاف الدولي الإسباني "يركضون جميعًا ويضغطون ويقومون بإدارة المباراة بشكل جيد".

وأردف "على سبيل المثال إذا ذهب محمد صلاح للأطراف، يدخل جوردن هندرسون إلى العمق، وإذا ذهب لاعب آخر إلى الداخل، ذهب أحدهم إلى أطراف الملعب".

وتابع "ربما لا يعتقد بعض الناس أن مستوى هندرسون مثل مستوى نابي كيتا وجيني فينالدوم وفابينيو، لكنني أعتقد أنه الشخص الذي يجمع هذا الفريق معًا".

يذكر أن جواو فيليكس نجم أتليتكو مدريد لم يشارك في المران الأخير بسبب الإصابة التي لم يتعافى منها منذ 3 أسابيع، تبدو فرصه في خوض اللقاء ضئيلة للغاية.

فيما عاد دييجو كوستا مهاجم أتليتكو للمران مع فريقه قبل يوم من لقاء حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

كوستا غاب عن الملاعب منذ إصابته منتصف نوفمبر الماضي.

ومن المرجح أن يغيب كيران تريبير مدافع أتليتكو مدريد عن مواجهة ليفربول المرتقبة، بعد خصوعه لعملية جراحية قبل أسابيع.

فاللاعب بدأ عملية التأهيل التي تشمل العلاج الطبيعي والتدرب في صالة الجيمانزيوم قبل أن يظهر في المستطيل الأخضر في تدريب يوم الإثنين لأول مرة.

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