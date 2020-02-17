بويول: ميسي يهتم بنفسه جدا ويستطيع اللعب لسن 38.. لماذا نتحدث عن برشلونة بدونه؟

استنكر كارلس بويول قائد برشلونة السابق توقع البعض رحيل ليونيل ميسي عن الفريق، مشيرا إلى أن النجم الأرجنتيني لا تزال أمامه سنوات كثيرة في الملاعب.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال مدافع إسبانيا السابق في تصريحات صحفية:"ميسي عمره 32. يهتم بنفسه كثيرا وقادر على اللعب لعمر 38. ربما يستمر لست سنوات أخرى".

وأضاف بويول "لماذا نتحدث عن برشلونة بدون ميسي وهو لاعب في الفريق؟ ما يجب أن نتحدث عنه هو برشلونة مع ميسي الذي يحاول الفوز بأقصى ما لديه".

وأشارت تقارير إلى أن أيقونة برشلونة قد يترك الفريق مستقبلا، خاصة أن ميسي صرح من قبل أنه يتمنى العودة للعب في بلده الأرجنتين.

ويمتد العقد الحالي لميسي، الذي يراه البعض أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، مع برشلونة إلى 2021.

ولا يزال ميسي متألقا رغم سنه المتقدمة، توج العام الماضي بجائزة أفضل لاعب في العالم وكذلك الكرة الذهبية.

وشارك ميسي في 27 مباراة بالموسم الحالي وسجل 19 هدفا وأرسل 16 تمريرة حاسمة.

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