ألابا: أعرف الدوري الإنجليزي من متابعتي له.. شجعت أرسنال قديما وفييرا لاعبي المفضل

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 16:21

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن - أوجسبورج

قال ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ إنه قد يخرج عن فريقه في المستقبل القريب، كما لم يعارض إمكانية اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وصرح ألابا قائلا: "سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف "أعرف الدوري الإنجليزي جيدا جدا لأنني تابعته كثيرا منذ صغري، شجعت أرسنال وباتريك فييرا كان لاعبي المفضل".

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وواصل "حاليا لا أفكر كثيرا به، لكن يمكنني تخيل أن ألعب في مكان آخر غير بايرن".

صاحب الـ27 عاما انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من أكاديمية أوستريا فيين في صيف 2008 بمبلغ 150 ألف يورو، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك ألابا خلال الموسم الجاري في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

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