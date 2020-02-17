جائزة جديدة لرجل المباراة عقب كل لقاء في دوري الأبطال

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 15:58

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

سيقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جائزة رجل المباراة عقب كل لقاء في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا للاعبين بدلا من النظام القديم.

كان الاتحاد الأوروبي يختار رجل المباراة ويذكره عبر موقعه الرسمي فقط دون تسلم اللاعب أي شيء، باستثناء المباراة النهائية.

وذكر يويفا عبر موقعه يوم الإثنين أن مباراتي الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال ستشهدان الحدث لأول مرة.

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ويحل ليفربول ضيفا على أتليتكو مدريد، فيما يلعب باريس سان جيرمان مع مضيفه بروسيا دورتموند.

وكشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن شكل الجائزة الذي يشبه كثيرا كرة دوري الأبطال ذات النجوم الشهيرة.

ويختار أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد الأوروبي الفائز بجائزة رجل المباراة.

يذكر أن نهائي البطولة هذا الموسم سيقام في مدينة اسطنبول يوم 30 مايو المقبل.

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