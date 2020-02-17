صن: جوارديولا شدد للاعبي سيتي أنه سيبقى مع الفريق

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 15:31

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أبلغ لاعبيه أنه سيبقى مع الفريق رغم العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على النادي.

وكتبت صن أن الإسباني قال للاعبي الفريق المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين:"أي بطولة سنلعب فيها، سأكون هنا. حتى لو وضعونا في دوري الدرجة الثانية، سأبقى هنا".

واستمر "نحتاج للترابط في الوقت الحالي".

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ومن جانبه، قال فيران سوريانو رئيس النادي للاعبين:"ثقوا بي مثلما أثق بكم، العقوبة ستسقط"، وذلك في اجتماع طارئ بالفريق بعد قرار يويفا.

وتلقى سيتي صدمة كبيرة بعدما أعلن يويفا منع النادي من المشاركة في أي بطولة قارية خلال الموسمين المقبلين بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

الأمر الذي قد يدفع جوارديولا أو لاعبين للرحيل عن مانشستر سيتي لعدم قدرتهم على المشاركة في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يتمنى أي لاعب أو مدرب المنافسة فيها.

وفرض يويفا أيضا غرامة مالية على سيتي قدرها 30 مليون يورو.

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