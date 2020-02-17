اسكواش - الإعلان عن إقامة النسخة التاسعة من بطولة الجونة في أبريل

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 15:28

كتب : FilGoal

بطولة الجونة للاسكواش

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الجونة للاسكواش عن إقامة النسخة التاسعة من المنافسات في أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الجونة في الفترة من 8 إلى 17 أبريل المقبل.

وباتت بطولة الجونة واحدة من البطولات الكبرى في المنافسة والمؤهلة لمسابقة نهاية الموسم لأفضل 8 لاعبين في العالم.

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وتقام بطولة الجونة للرجال والسيدات فئة "بلاتينوم" كواحدة من البطولات الكبرى للبطولة.

وحصد ثنائي وادي دجلة علي فرج ورنيم الوليلي لقب بطولة الجونة النسخة الماضية.

ومن المقرر أن تقام بطولة ويندي سيتي إحدى البطولات الكبرى في الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس المقبل.

كما تستضيف مصر بطولة بلاكبول للسيدات في الفترة من 8 إلى 14 مارس المقبل.

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