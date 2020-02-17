كاسياس يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أعلن إيكر كاسياس نجم ريال مدريد وإسبانيا السابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

إيكر كاسياس النادي : بورتو

وكتب حارس المرمى الأسبق لفريق لا روخا عبر حسابه في تويتر "أقدم نفسي لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم حين تبدأ الانتخابات".

وأضاف "معا سنجعل الاتحاد ضمن الأفضل في العالم".

واختتم كاسياس المنشور بوسم #IkerCasillas2020.

ويرأس لويس روبياليس الاتحاد الإسباني منذ مايو 2018 وسينافس كاسياس في الانتخابات المقبلة.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

وتوقف كاسياس (38 عاما) عن لعب كرة القدم منذ الموسم الماضي ولم يعلن بعد اعتزاله اللعبة.

ودخل الحارس المخضرم قائمة فريق بورتو البرتغالي في الموسم الحالي لكن لم يشارك في أي مباراة.

وترشح كاسياس لرئاسة الاتحاد قد يعني انتهاء مشواره في الملاعب الممتد منذ 1998.

وكاسياس، الملقب بالقديس، يعد من أفضل حراس المرمى في التاريخ وفاز بـ27 لقبا عبر مسيرته منها كأس العالم 2010.

قضى مسيرته كلها في ريال مدريد قبل أن يرحل إلى بورتو في 2015.

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