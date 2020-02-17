كاسياس يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 15:15

كتب : FilGoal

كاسياس

أعلن إيكر كاسياس نجم ريال مدريد وإسبانيا السابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

إيكر كاسياس

النادي : بورتو

وكتب حارس المرمى الأسبق لفريق لا روخا عبر حسابه في تويتر "أقدم نفسي لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم حين تبدأ الانتخابات".

وأضاف "معا سنجعل الاتحاد ضمن الأفضل في العالم".

أخبار متعلقة
تقرير: إدارة برشلونة استعانت بشركة لتجميل صورتها ومهاجمة لاعبي الفريق قبل ملاقاة ليفربول.. غياب نجم أتليتكو مدريد يتواصل.. وعودة دييجو كوستا اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: هل تتقدم مصر بملف لاستضافة نهائي الأبطال أو الكونفدرالية خوليت: أعتقد أن جوارديولا يفكر في يوفنتوس لأنه متلهف للقب الأبطال

واختتم كاسياس المنشور بوسم #IkerCasillas2020.

ويرأس لويس روبياليس الاتحاد الإسباني منذ مايو 2018 وسينافس كاسياس في الانتخابات المقبلة.

وتوقف كاسياس (38 عاما) عن لعب كرة القدم منذ الموسم الماضي ولم يعلن بعد اعتزاله اللعبة.

ودخل الحارس المخضرم قائمة فريق بورتو البرتغالي في الموسم الحالي لكن لم يشارك في أي مباراة.

وترشح كاسياس لرئاسة الاتحاد قد يعني انتهاء مشواره في الملاعب الممتد منذ 1998.

وكاسياس، الملقب بالقديس، يعد من أفضل حراس المرمى في التاريخ وفاز بـ27 لقبا عبر مسيرته منها كأس العالم 2010.

قضى مسيرته كلها في ريال مدريد قبل أن يرحل إلى بورتو في 2015.

اقرأ أيضا

موسيماني يهاجم لاعبي صن داونز

شاهد استقبال الزمالك في أبو ظبي

توقع مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك لتربح FIFA20

كرة خاصة من "بوما" للسوبر المصري

عودة رمضان لقائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

كاسياس
نرشح لكم
أخر الأخبار
السوبر المصري - بعثة الأهلي تصل أبو ظبي وسط استقبال جماهير 34 دقيقة | الدوري المصري
نجم أتليتكو مدريد: لاعبو وسط ليفربول مثل كلاب الصيد 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سولشاير يهاجم رايولا: بوجبا لاعبنا نحن وليس أنت 44 دقيقة | أوروبا
بويول: ميسي يهتم بنفسه جدا ويستطيع اللعب لسن 38.. لماذا نتحدث عن برشلونة بدونه؟ ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية - الزرقا يعطل سيراميكا.. والصراع يشتعل في مجموعة الصعيد ساعة | مصر
لجنة الانضباط تقبل التماس بيراميدز وتُخفض العقوبات ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك