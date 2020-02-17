قبل ملاقاة ليفربول.. غياب نجم أتليتكو مدريد يتواصل.. وعودة دييجو كوستا

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 14:51

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد

غاب جواو فيليكس نجم أتليتكو مدريد الشاب يوم الإثنين عن مران الفريق الأخير قبل ملاقاة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ويستعد ليفربول لملاقاة أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

لم يتمكن فيليكس من المشاركة في المران الأخير بسبب الإصابة التي لم يتعافى منها منذ 3 أسابيع، تبدو فرصه في خوض اللقاء ضئيلة للغاية.

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فيما عاد دييجو كوستا مهاجم أتليتكو للمران مع فريقه قبل يوم من لقاء حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

كوستا غاب عن الملاعب منذ إصابته منتصف نوفمبر الماضي.

ومن المرجح أن يغيب كيران تريبير مدافع أتليتكو مدريد عن مواجهة ليفربول المرتقبة، بعد خصوعه لعملية جراحية قبل أسابيع.

فاللاعب بدأ عملية التأهيل التي تشمل العلاج الطبيعي والتدرب في صالة الجيمانزيوم قبل أن يظهر في المستطيل الأخضر في تدريب يوم الإثنين لأول مرة.

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