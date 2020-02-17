خوليت: أعتقد أن جوارديولا يفكر في يوفنتوس لأنه متلهف للقب الأبطال

يعتقد رود خوليت نجم ميلان وهولندا السابق أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سيفكر في الانتقال إلى يوفنتوس لتسنح له المشاركة مجددا في دوري أبطال أوروبا.

وقال خوليت في تصريحات صحفية:"بالنسبة لمانشستر سيتي، الجمهور، اللاعبون، المدربون، كل شيء، الأمر فظيع".

ثم استدرك "لكني أعرف بيب، أعلم مدى لهفته للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى. أعتقد أنه سيفكر في الانتقال إلى يوفنتوس لأننا نعلم جميعا أنهم ينتظرونه".

وأضاف "هل الأمر مناسب أم لا، هذا سؤال آخر. لكنه يريد اللعب في دوري الأبطال، هي البطولة التي ينتمي لها بيب".

ولن يشارك بيب في أي بطولة قارية حتى عام 2022 بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحرمان سيتي من المشاركة في أي بطولة أوروبية خلال الموسمين المقبلين.

إلا إذا رحل عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعدما تألق في إسبانيا مع برشلونة وهيمن على البطولات المحلية في ألمانيا مع بايرن ميونيخ ووجوده حاليا في إنجلترا مع سيتي، يتوقع كثيرون أن إيطاليا هي الوجهة المقبلة للمدرب المخضرم.

وتوج جوارديولا (49 عاما) بدوري أبطال أوروبا في 2009 و2011 مع برشلونة، لم يتوج باللقب مع بايرن، والموسم الحالي قد يكون فرصته الأخيرة للظفر بالبطولة مع سيتي.

ويستعد جوارديولا لمواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد في ثمن نهائي الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا .

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