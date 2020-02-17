السوبر المصري - إمام عاشور ينضم لقائمة الزمالك

وصلت بعثة الزمالك إلى مدينة أبو ظبي بالإمارات، استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري وضمت القائمة 28 لاعبا بإضافة إمام عاشور.

وكان الزمالك قد غادر إلى قطر لمواجهة الترجي في السوبر الإفريقي بقائمة تضم 27 لاعبا وغاب عنها إمام عاشور الذي سافر مع البعثة إلى الإمارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الخميس بمدينة أبو ظبي في مباراة السوبر المصري.

وبالتالي صارت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم إمام - أحمد عيد - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - كريم بامبو - مصطفى فتحي - إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو

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