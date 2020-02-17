مهاجم ليفربول يكشف كلمات رسالة لم يرسلها لـ كلوب بعد نهائي كييف

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام - أوريجي

كشف ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول كلمات رسالة لم يرسلها لمدربه يورجن كلوب عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، قبل أن يصبح بطلا في نسخة 2019 التي توج بها الريدز.

ليفربول خسر نهائي 2018 على يد ريال مدريد بنتيجة 1-3، ليعود للمشاركة في نهائي 2019 ويفوز على توتنام ويحصد اللقب بهدفي محمد صلاح وأوريجي.

في 26 مايو 2018 لعب ليفربول ضد ريال مدريد نهائي دوري الأبطال، آنذاك، كان أوريجي قد أنهى موسم 2017-2018 والذي قضاه معارًا لفريق فولفسبورج الألماني ويقضي عطلته الصيفية.

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وقال أوريجي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنت مع والدتي في جمهورية الدومينيكان. كنا نقيم في أحد الفنادق الجميلة، وكان أحد العاملين هناك مشجعًا لليفربول، فجلسنا نشاهد المباراة، وتمنيت أن نحقق الفوز كمشجع للنادي".

وأضاف "كنت قد مررت بموسم صعب، ولم يتم اختياري ضمن قائمة المنتخب لكأس العالم، لذلك احتجت للحصول على بعض الراحة والتفكير في مستقبلي. كان أمر عودتي إلى ليفربول يشغل بالي كثيرًا، وكنت قريبًا من العودة بالفعل في شهر يناير من نفس العام".

بعد عام من نهائي كييف، كان البلجيكي هذه المرة لا يشاهد نهائي دوري الأبطال أمام شاشات التليفزيون، وإنما كان يشارك في تتويج الريدز بتسجيله الهدف الثاني في شباك توتنام، بعد أن أسهم بشكل كبير في وصول الريدز إلى المباراة النهائية بهدفيه الرائعين في شباك برشلونة في إياب الدور نصف النهائي.

وتابع "المثير في الأمر أنني هممت بمراسلة كلوب بعد مباراة كييف. كنت أريد أن أقول له إننا سنعود في الموسم القادم واستخدمت رمزًا تعبيريًا يعبر عن القوة،. كنت أتحدث بصيغة الجمع وكأنني كنت حاضرًا مع الفريق في كييف، ولكنني لم أقم بإرسال الرسالة".

وأتم البالغ من العمر 24 عاما "في النهاية عدت إلى الفريق بالفعل وقُدر لي أن أسجل هدفًا أيضًا في نهائي النسخة التالية، وكان هذا أمرًا رائعًا".

ويستعد ليفربول لملاقاة أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مسيرته نحو النهائي الثالث على التوالي.

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