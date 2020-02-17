تقرير: يونايتد سيضم مهاجم سيلتك إن لم يتمكن من ضم تيمو فيرنر

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر

يستعد مانشستر يونايتد للتحرك من أجل خدمات تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزج خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن يونايتد جهز خطة بديلة إن لم ينجح في الحصول على خدمات المهاجم الألماني، إذ أن الشياطين الحمر جعلون من أودسون إدوارد مهاجم سيلتك كخطة بديلة محتملة في حالة عدم انضمام فيرنر.

وأشار التقرير إلى أن فيرنر له الأولوية في الصيف لتعزيز مركز المهاجم في مانشستر يونايتد، لكن مع وجود اهتمام من عدد كبير من الأندية، أُجبر يونايتد على البحث عن بدائل أخرى تحسبا لخسارة السباق.

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وألمحت الصحيفة البريطانية إلى أن يونايتد أيضا يضع خيارا آخر بجانب إدوارد، وهو موسى ديمبيلي مهاجم ليون.

إدوارد صاحب الـ22 عاما انضم إلى سيلتك قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2018 بمبلغ 10.3 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك المهاجم الفرنسي خلال الموسم الجاري في 39 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 17 آخرين.

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