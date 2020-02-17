رسميا - إقالة جروس من تدريب أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي إقالة كريستيان جروس المدير الفني للفريق وتعيين مازن بهكلي خلفا له.

ونشر أهلي جدة بيانا رسميا: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد مدرب الفريق، السويسري كريستيان جروس بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين".

وأضاف البيان "كما قام بتكليف المدرب الوطني مازن بهكلي بقيادة الفريق الأول فنيا في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا".

وأتم البيان "وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب جروس على الفترة التي قضاها مدربا للفريق، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة".

وتولى جروس قيادة أهلي جدة في أكتوبر الماضي وقاد الفريق في 16 مباراة فاز في 10 وتعادل مرتين وخسر أربع مرات.

وخسر أهلي جدة مباراته الأخيرة أمام الوحدة بهدفين دون رد في الدوري السعودي.

وتساوى أهلي جدة والوحدة في النقاط برصيد 33 نقطة بعد 18 جولة من الدوري السعودي في المركزين الثالث والرابع.

وسبق لكريستيان جروس تدريب نادي الزمالك المصري في الموسم الماضي.

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