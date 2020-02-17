السوبر المصري - أمير مرتضى: تلك المباريات ليس لها توقعات.. نريد تحقيق اللقب الخامس في عام

كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز الثاني على الأهلي بمدينة أبو ظبي وتحقيق لقب السوبر ليكون خامس ألقاب الفريق في عام.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مدينة أبو ظبي ظهر اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الأهلي مساء الخميس في مباراة السوبر المصري.

وقال أمير مرتضى لقناة أبو ظبي الرياضية: "بالنسبة لنا الإمارات بشكل عام مثل بلادنا، لا نشغر بسفر أو البعد عن مصر".

وأضاف "نتفائل جدا بخوض البطولة في الإمارات وأبو ظبي وإن شاء الله يكون اللقب من نصيبنا".

وكان الزمالك قد حقق لقب السوبر المصري على حساب الأهلي في عام 2017 بمدينة أبو ظبي على نفس الملعب.

وعن لقاء السوبر أوضح أمير "الأهلي نادي كبير ودائما تلك المباريات تكون صعبة وليس لها توقعات".

وكشف "فزنا بأربع بطولات في عام واحد وهم كأس مصر والسوبر الإفريقي والكونفدرالية والسوبر المصري السعودي".

وشدد أمير "لدينا رغبة قوية للفوز باللقب، اللاعبون لديهم إصرار كبير لتحقيق اللقب للمرة الثانية من الأهلي هنا".

وأتم أمير تصريحاته "في الخامسة من مساء اليوم الإثنين تدريب خفيف للفريق".

لاعبو #الزمالك لديهم الرغبة للفوز على #الأهلي هنا للمرة الثانية.. أمير مرتضى: الأهلي فريق كبير وهو الغريم التقليدي ودائماً هذه المباريات لديها حسابات مختلفة#الأهلي_الزمالك#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية#أبوظبي_الرياضية 1#كلاسيكو_العرب pic.twitter.com/xpUAGqKPpr — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2020

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