السوبر المصري – بنشرقي: لا فارق بين مباراتي الترجي والأهلي.. عازمون على الفوز
الإثنين، 17 فبراير 2020 - 13:18
كتب : FilGoal
شدد أشرف بنشرقي نجم الزمالك أن فريقه "عازم على الفوز" على الأهلي في مباراة السوبر المصري.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
وقال بنشرقي لقناة "أبو ظبي الرياضية": "لا فارق بالنسبة لنا بين مباراتي الترجي في السوبر الإفريقي، والأهلي في السوبر المصري، كلاهما مباراة نهائية".
وأردف "نعامل كل مباراة على حدة، وعازمون على الفوز".
وأكمل "الأجواء هنا (في أبو ظبي) مشجعة على لعب كرة القدم، والاستقبال الجماهيري رائع ونشكر جمهور الزمالك عليه".
#بنشرقي: الأجواء هنا مثالية لكرة القدم وجماهير #الزمالك لا تحتاج لشكر فهي متواجدة في كل مكان في العالم#الأهلي_الزمالك#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية#أبوظبي_الرياضية 1#كلاسيكو_العرب pic.twitter.com/OQhKW37aVI— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2020
وتألق بنشرقي في مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي، حيث سجل هدفين في فوز الأبيض 3-1.
ويواجه الأهلي الزمالك يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد على كأس السوبر المصري.
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