السوبر المصري – بنشرقي: لا فارق بين مباراتي الترجي والأهلي.. عازمون على الفوز

شدد أشرف بنشرقي نجم الزمالك أن فريقه "عازم على الفوز" على الأهلي في مباراة السوبر المصري.

وقال بنشرقي لقناة "أبو ظبي الرياضية": "لا فارق بالنسبة لنا بين مباراتي الترجي في السوبر الإفريقي، والأهلي في السوبر المصري، كلاهما مباراة نهائية".

وأردف "نعامل كل مباراة على حدة، وعازمون على الفوز".

وأكمل "الأجواء هنا (في أبو ظبي) مشجعة على لعب كرة القدم، والاستقبال الجماهيري رائع ونشكر جمهور الزمالك عليه".

وتألق بنشرقي في مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي، حيث سجل هدفين في فوز الأبيض 3-1.

ويواجه الأهلي الزمالك يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد على كأس السوبر المصري.

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