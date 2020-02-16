حسام غالي: الأهلي يحتاج السوبر لرفع معنويات اللاعبين قبل صن داونز

يرى حسام غالي قائد الأهلي السابق أن الفريق الأحمر يحتاج للفوز بلقب السوبر المصري أكثر من الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري مساء الخميس المقبل في الإمارات.

وقال حسام غالي في قناة أبو ظبي: "الأهلي يحتاج للفوز بالسوبر أكثر من الزمالك لعدة أسباب".

وأضاف "الزمالك فاز بالسوبر الإفريقي قبل عدة أيام بالتغلب على الترجي التونسي، وإذا خسر السوبر المصري لن تكون هناك أزمة".

وتابع "الأهلي ينتظره مباراة مصيرية ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، والجميع يعلم ماذا حدث بين الفريقين في العام الماضي".

وأتم تصريحاته "الفوز بلقب السوبر المصري سيمنح الأهلي ثقة كبيرة قبل مباراة الدوري ضد الزمالك وأيضا مواجهة صن داونز ليرد اعتباره بعد الهزيمة بخماسية التي تعرض لها ضد الفريق الجنوب إفريقي سابقا".

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