إيفونا: لم أرد الرحيل للصين وأفتقد الأهلي

قال الجابوني ماليك إيفونا مهاجم ناسيونال ماديرا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي إنه لم يرغب في ترك الأهلي.

ماليك إيفونا النادي : ناسيونال ماديرا الأهلي

وصرح إيفونا لقناة "النهار": "لم أرد الرحيل للصين، لكن أتفهم إن كرة القدم أصبحت صناعة".

وأوضح "أردت صناعة تاريخ في الأهلي، لكن أحمد الله على كل شيء وقريبا سأزور مصر والنادي".

وأضاف "أفتقد الأهلي واللاعبين والجماهير الذي عاملوني بشكل جيد وأشعروني كأنني ملك".

وأتم "أتمنى للأهلي التوفيق ضد صن داونز والتتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وتألق إيفونا في موسمه الأول مع الأهلي وساعد في عودة درع الدوري للجزيرة بـ12 هدفا سجلهم في الدوري موسم 2015-2016 قبل الرحيل لـ تيانجين تيدا الصيني.

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