إيفونا: لم أرد الرحيل للصين وأفتقد الأهلي

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 01:27

كتب : محرر في الجول

صبحي إيفونا

قال الجابوني ماليك إيفونا مهاجم ناسيونال ماديرا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي إنه لم يرغب في ترك الأهلي.

ماليك إيفونا

النادي : ناسيونال ماديرا

الأهلي

وصرح إيفونا لقناة "النهار": "لم أرد الرحيل للصين، لكن أتفهم إن كرة القدم أصبحت صناعة".

وأوضح "أردت صناعة تاريخ في الأهلي، لكن أحمد الله على كل شيء وقريبا سأزور مصر والنادي".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ: الخطيب كون فريقا قويا لـ الأهلي في 43 يوما الأهلي: انفراجة في إقامة مباراة صن داونز باستاد القاهرة ميدو: كهربا خرج من الباب الصغير.. لن يتذكره أي أحد في الزمالك ميدو: رمضان قائد أصغر من سنه.. أتمنى عودته للاحتراف مرة أخرى

وأضاف "أفتقد الأهلي واللاعبين والجماهير الذي عاملوني بشكل جيد وأشعروني كأنني ملك".

وأتم "أتمنى للأهلي التوفيق ضد صن داونز والتتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وتألق إيفونا في موسمه الأول مع الأهلي وساعد في عودة درع الدوري للجزيرة بـ12 هدفا سجلهم في الدوري موسم 2015-2016 قبل الرحيل لـ تيانجين تيدا الصيني.

اقرأ أيضا:

مرتضى يعلن ملعب الزمالك ضد الترجي

المصري يعلن ملعب مواجهة نهضة بركان

علي معلول: لا أتحدث مع ساسي

ميدو يمدح رمضان صبحي

حسام غالي: الزمالك لا يحتاج السوبر المصري

الأهلي إيفونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
غريب: سنقدم برنامجنا لليفربول.. ولا تسألوني عن بدائل لـ صلاح في الأولمبياد 41 دقيقة | المحترفون
بركات: الزمالك كان يستطيع الفوز بالستة على الترجي.. ومصطفى محمد مع منتخب مصر بنسبة 95% 47 دقيقة | الدوري المصري
إيفونا: لم أرد الرحيل للصين وأفتقد الأهلي 55 دقيقة | الدوري المصري
أهداف الأحد الكروي - رباعية رائعة لـ أرسنال.. وتعادل مثير لـ ريال مدريد 59 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17-2-2020 والقنوات الناقلة.. قمة نارية في إنجلترا ساعة | مصر
مؤتمر زيدان: أنا بخير بعد السقطة.. ومتألم للتعادل ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك