ميدو: كهربا خرج من الباب الصغير.. لن يتذكره أي أحد في الزمالك

وصف أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق طريقة خروج محمود عبد المنعم "كهربا" من الزمالك بـ"الخروج من الباب الصغير".

وقال ميدو: "كهربا لاعب كبير من الناحية الفنية بكل تأكيد".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أبو ظبي الرياضية "دربت كهربا في الزمالك وأعرف إمكانياته جيدا. كهربا في بعض الأوقات لا يكون ملتزما من الجانب الدفاعي، ولكنه يبقى إضافة فنية كبيرة".

وتابع "كهربا نجح مع الزمالك ولكنه خرج من الباب الصغير".

ويرى ميدو: "كهربا لن يتذكره أي شخص في الزمالك، ولن يتذكره أي فرد من جماهير الزمالك".

ودلل "التاريخ يقول إن من يستخدم نفس طريقة كهربا، يعانون كثيرا بعد الاعتزال. لا يحصلون على التقدير بعد اعتزالهم".

ميدو: كهربا خرج من الباب الصغير ولن يتذكره أي شخص في نادي الزمالك أو من الجماهير#القاهرة_أبوظبي #أبوظبي_الرياضية 1#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية @midoahm pic.twitter.com/BYUCfV28PT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2020

ورحل كهربا دون علم الزمالك إلى البرتغال من بوابة ديسبورتيفو أفيش، قبل أن يعود إلى مصر وينضم لـ الأهلي.

وسجل كهربا 3 أهداف مع الأهلي في الدوري منذ انضمامه للفريق.

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