ديل بييرو: فرص تولي جوارديولا تدريب يوفنتوس تزايدت.. أتشوق لرؤيته في إيطاليا

يرى أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس والكرة الإيطالية أن فرص تولي جوسيب جوارديولا تدريب فريقه السابق أصبحت متزايدة بعد قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بحرمان الفريق من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسمين متتاليين.

وصرح ديل بييرو لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "نعم فرص تولي جوارديولا تدريب يوفنتوس زادت بعد قرار يويفا بإيقاف مانشستر سيتي عن المشاركات الأوروبية".

وأضاف "أعتقد أن بيب يلائم أي فريق بشكل جيد بعدما فعله في الماضي ويفعله الآن".

وواصل "فاز في ألمانيا وفاز في إسبانيا والآن أعتقد أن ما ينقصه إيطاليا وفرنسا".

وأتم "سيكون أمرا مشوقا للغاية أن نراه في إيطاليا بكل تأكيد، هذا الصيف يجب أن يكون ساخنا".

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منع مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لمدة عامين بسبب ما وصفه في بيانه بـ"خروقات خطيرة"، فيما أعلن النادي الإنجليزي عن اعتزامه الاستئناف ضد العقوبة.

وقاد بيب برشلونة في الفترة من 2008 وحتى 2012 وحقق مع الفريق 14 لقبا أبرزها لقبي دوري أبطال أوروبا، كما درب بايرن ميونيخ من 2013 وحتى 2016 وحقق مع الفريق 7 ألقاب، ومع مانشستر سيتي حاليا منذ 2016، قاد الفريق للفوز بـ7 ألقاب منها لقبي دوري إنجليزي.

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