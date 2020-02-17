زيدان: المباريات ستكون أصعب وعلينا أن نكون متيقظين

يتوقع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن تصبح مبارياته في الدوري الإسباني أكثر صعوبة مع دخول الموسم للثلث الأخير.

ريال مدريد فرّط في تقدمه، واكتفى بالتعادل 2-2 أمام ضيفه سيلتا على ملعب سانتياجو برنابيوبختام الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن في الصدارة ولذلك أهمية كبيرة. سنخسر النقاط في المباريات لأن ذلك جزء من كرة القدم".

وأضاف "كان علينا التركيز حتى النهاية لأن أي هجوم قد يثمر عن هدف في نهاية المطاف".

توني كروس، وسيرخيو راموس سجلا هدفي ريال مدريد، فيما سجل فيدور سمولوف، وسانتي مينا هدفي سيلتا فيجو في بداية ونهاية المباراة.

وأكمل "نحن في الصدارة وعلينا الاستمرار. سنواصل النضال جميعاً، والموسم ما زال طويلا".

وتابع المدرب الفرنسي "اعتباراً من الآن فإن المباريات ستكون أصعب وعلينا أن نكون متيقظين".

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واكتفى ريال مدريد برفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الثاني.

فيما رفع سيلتا رصيده إلى 21 نقطة في المركز 17، وتجنب الوقوع في مراكز الهبوط.

ليفقد ريال مدريد أول نقطتين في الدوري الإسباني بعام 2020، بعد أن فاز بكل مبارياته منذ مطلع يناير الماضي.

أما سيلتا فيجو، فأكمل 12 مباراة متتالية دون فوز على ريال مدريد في أسوأ سجل بتاريخه أمام الميرنجي.

لكنه في المقابل، أوقف سلسلة 7 هزائم متتالية في زياراته لملعب سانتياجو برنابيو.

ليفرّط ريال مدريد في نقطته الثامنة على ملعب سانتياجو برنابيو هذا الموسم من 4 تعادلات.

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