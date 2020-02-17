صدمة البداية والنهاية تجرّد ريال مدريد من نقطتين أمام سيلتا

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 00:01

كتب : FilGoal

زيدان - ريال مدريد

تعثّر ريال مدريد بالتعادل أمام ضيفه سيلتا فيجو 2-2 على ملعب سانتياجو برنابيو، بختام الجولة 24 من الدوري الإسباني.

توني كروس، وسيرخيو راموس سجلا هدفي ريال مدريد، فيما سجل فيدور سمولوف، وسانتي مينا هدفي سيلتا فيجو في بداية ونهاية المباراة.

ليكتفي ريال مدريد برفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الثاني.

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فيما رفع سيلتا رصيده إلى 21 نقطة في المركز 17، وتجنب الوقوع في مراكز الهبوط.

ليفقد ريال مدريد أول نقطتين في الدوري الإسباني بعام 2020، بعد أن فاز بكل مبارياته منذ مطلع يناير الماضي.

أما سيلتا فيجو، فأكمل 12 مباراة متتالية دون فوز على ريال مدريد في أسوأ سجل بتاريخه أمام الميرنجي.

لكنه في المقابل، أوقف سلسلة 7 هزائم متتالية في زياراته لملعب سانتياجو برنابيو.

ليفرّط ريال مدريد في نقطته الثامنة على ملعب سانتياجو برنابيو هذا الموسم من 4 تعادلات.

عودة منتظرة

تشكيل ريال مدريد شهد نبأ سعيدا، بعودة البلجيكي إيدن هازارد بعد غياب دام 82 يوما، كما ظهر الويلزي جاريث بيل في خط الهجوم.

في المقابل، اعتمد أوسكار مدرب سيلتا فيجو على طريقة 3-5-2 بحضور الثنائي الهجومي إياجو أسباس، وفيدور سمولوف.

صدمة مبكرة

المباراة اشتعلت بعد 7 دقائق فقط، عندما تقدّم سيلتا فيجو في النتيجة.

الساحر أسباس مرر كرة رائعة نحو الروسي سمولوف الذي انفرد بـ تيبو كورتوا وسجل الهدف الأول في المباراة.

ليكون سمولوف ثالث روسي يسجل في تاريخ سيلتا فيجو بعد أليكساندر موستوف، وفاليري كاربين.

كما أنه أول روسي يسجل في سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني منذ أن فعلها موستوفي.

مباراة من اتجاه واحد

سيلتا تقدّم في النتيجة، وركن إلى دفاع مستميت لما تبقى من الشوط الأول.

من جانبه، وجد ريال مدريد صعوبات جمة في الاختراق، فسدد كاسيميرو من مسافة بعيدة بالدقيقة 17، لكن كرته علت العارضة.

بيل بدوره سدد من بعيد في الدقيقة 33 لكن كرته مرت بجوار القائم بدورها.

كما تحرّك هازارد بخفة وتلقى تمريرة بنزيمة وأرسلها إلى بيل في الدقيقة 40، لكن كرته مرت أعلى العارضة.

الشوط الأول انتهى على تصدٍ بارع من كورتوا الذي منع الكارثة وتصدى لرأسية الغاني جوزيف أيدو الخطيرة في الدقيقة 45.

شوط ثانٍ ناري

ريال مدريد دخل الشوط الثاني دون تهاون، فسجل سيرخيو راموس في الدقيقة 49 بعد عرضية بيل، لكن الحكم ألغى الهدف للتسلل.

بالتخصص

أما الهدف الحقيقي فلم يتأخر، مارسيلو أرسل عرضية في الدقيقة 52، قابلها كروس بدقة كبيرة في شباك سيلتا.

ليسجل كروس هدفه السادس في شباك سيلتا خلال 6 مواسم له مع ريال مدريد.

ضغط ريال مدريد تواصل، فتحصّل هازارد على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد عرقلة الحارس روبن بلانكو.

القائد المتخصص سيرخيو راموس انبرى للتسديد، وأسكنها الشباك بنجاح في الدقيقة 65.

زين الدين زيدان لجأ إلى مقاعد بدلائه وأخرج هازارد العائد من الإصابة وعوضه بـ فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73.

كما دفع بـ لوكا مودريتش بدلا من كروس في الدقيقة 81، كما خرج بيل في الدقيقة 84 وعوضه بـ فيرلان ميندي.

من جانبه، احتاج أوسكار مدرب سيلتا إلى ورقة رابحة واحدة حتى يقلب المباراة، فدفع بـ سانتي مينا في الدقيقة 83.

صدمة جديدة

مهاجم فالنسيا السابق احتاج 3 دقائق فقط ليدرك التعادل في الدقيقة 86 بعد تمريرة البديل الآخر دينيس سواريز.

ريال مدريد حاول الرد في الدقائق القليلة المتبقية، فسدد بنزيمة بقوة من داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع، لكن بلانكو تألق وأبعد الكرة.

اختر التشكيل التاريخي لـ ريال مدريد

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