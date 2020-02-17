مرجان: شكوى ضد جاساما؟ كل من يعمل في الأهلي يعي دوره جيدا

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

الأهلي - بكاري جاساما - صن داونز

يرى محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي الأهلي أن الكل في النادي يعي دوره جيدا وذلك بشأن سؤاله عن تقديم شكوى ضد باكاري جاساما.

وقال مرجان في تصريحات للبرنامج الإذاعي مع شوبير: "كل من يعمل في الأهلي يعي دوره جيدا".

وأضاف "لكل فرد في النادي دور وبناء عليه يكون مختص بقراراته".

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن تعيين باكاري جاساما حكما للقاء الإياب بين الأهلي وصن داونز والمقرر إقامتها في جنوب إفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب يوم 29 من شهر فبراير الجاري على استاد القاهرة.

وأعلن الأهلي صباح اليوم الاثنين أن النادي تلقى موافقة رسمية على إقامة المباراة أمام صن داونز باستاد القاهرة بحضور 30 ألف متفرج.

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