أهداف الأحد الكروي - رباعية رائعة لـ أرسنال.. وتعادل مثير لـ ريال مدريد

انتهى الأحد الكروي الحافل بالمباريات، بعد أن شهد الكثير من الأهداف واللقطات المميزة.

FilGoal.com يوفر أهداف الأحد الكروي في مختلف المسابقات حول العالم.

البطولة العربية

الإسماعيلي 1-0 الرجاء

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الدوري الإنجليزي

أستون فيلا 2-3 توتنام هوتسبير

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ملخص لمسات تريزيجيه أمام توتنام

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أرسنال 4-0 نيوكاسل يونايتد

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الدوري الإسباني

ريال مدريد 2-2 سيلتا فيجو

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إشبيلية 2-2 إسبانيول

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ليجانيس 0-0 ريال بيتيس

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أتليتك بلباو 0-1 أوساسونا

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الدوري الإيطالي

لاتسيو 2-1 إنتر ميلان

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يوفنتوس 2-0 بريشيا

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كالياري 0-1 نابولي

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سامبدوريا 1-5 فيورنتينا

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ساسولو 0-1 بارما

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أودينيزي 0-0 هيلاس فيرونا

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الدوري الألماني

كولن 1-4 بايرن ميونيخ

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ماينتس 0-0 شالكه

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الدوري الفرنسي

ليل 1-2 مرسيليا

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ليون 1-1 ستراسبورج

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