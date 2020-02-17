أهداف الأحد الكروي - رباعية رائعة لـ أرسنال.. وتعادل مثير لـ ريال مدريد

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 01:23

كتب : FilGoal

الأحد الكروي

انتهى الأحد الكروي الحافل بالمباريات، بعد أن شهد الكثير من الأهداف واللقطات المميزة.

FilGoal.com يوفر أهداف الأحد الكروي في مختلف المسابقات حول العالم.

البطولة العربية

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الإسماعيلي 1-0 الرجاء

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا 2-3 توتنام هوتسبير

ملخص لمسات تريزيجيه أمام توتنام

أرسنال 4-0 نيوكاسل يونايتد

الدوري الإسباني

ريال مدريد 2-2 سيلتا فيجو

إشبيلية 2-2 إسبانيول

ليجانيس 0-0 ريال بيتيس

أتليتك بلباو 0-1 أوساسونا

الدوري الإيطالي

لاتسيو 2-1 إنتر ميلان

يوفنتوس 2-0 بريشيا

كالياري 0-1 نابولي

سامبدوريا 1-5 فيورنتينا

ساسولو 0-1 بارما

أودينيزي 0-0 هيلاس فيرونا

الدوري الألماني

كولن 1-4 بايرن ميونيخ

ماينتس 0-0 شالكه

الدوري الفرنسي

ليل 1-2 مرسيليا

ليون 1-1 ستراسبورج

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