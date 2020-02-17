مؤتمر زيدان: أنا بخير بعد السقطة.. ومتألم للتعادل

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 01:06

كتب : FilGoal

زيدان

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، ألمه لخسارة نقطتين أمام سيلتا فيجو.

ريال مدريد فرّط في تقدمه، واكتفى بالتعادل 2-2 أمام ضيفه سيلتا على ملعب سانتياجو برنابيو بختام الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة لقطة غير اعتيادية عندما سقط زيدان إثر تدخُل غير مقصود من الغاني جوزيف أيدو لاعب سيلتا.

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وعن تلك اللقطة قال زيدان بهدوئه المعتاد: "أنا بخير، لم يحدث شيء".

وتحوّل للحديث عن المباراة: "أنا متألم لخسارة نقطتين في ملعبنا. سيلتا فريق جيد ولا يستحق أن يتواجد في هذا المركز المتأخر، لكن يؤلمنا أن نخسر نقطتين بعد مجهود مذهل قدمناه".

وخصص إشادة كبيرة لـ دينيس سواريز صانع الهدف الثاني: "أحيانا نستقبل الأهداف بسبب أخطائنا، لكن في الهدف الثاني تمريرة دينيس كانت مذهلة".

وأضاف: "أنا محبط، ارتكبنا خطأ في الشوط الأول وتلقينا هدفا، هذا جزء من كرة القدم. ثم تحسّنا في الشوط الثاني الذي كان أفضل كثيرا، لكن التفاصيل تحكم دائما".

وتحدث عن إقحام فيرلان ميندي: "أردت زيادة عدد المدافعين، وفي الوقت عينه لم أرغب في إخراج مارسيلو الذي كان جيدا. صحيح أننا خسرنا نقطتين مهمتين، لكن هناك أمور جيدة في المباراة".

وأبدى ارتياحه لعودة إيدن هازارد: "أنا سعيد بعودة هازارد، لقد لعب 70 دقيقة، كان مميزا للغاية ونعتقد أنه قادر على المساهمة معنا، دوره كان محوريا في الهدف الثاني".

وأشاد زيدان بلاعبه جاريث بيل الذي تلقى تحية الجماهير أثناء خروجه: "الجماهير تحكم، أعتقد أنه لعب مباراة جيدة، علينا أن نواصل التفكير في مستقبل الموسم وأن يحاول الجميع الظهور بأفضل صورة في الملعب".

وأتم مدافعا عن مارسيلو: "لا أعتقد أن مارسيلو يضعفنا دفاعيا، أنا سعيد بكل اللاعبين لما قدموه، سنواصل القتال دائما".

توني كروس، وسيرخيو راموس سجلا هدفي ريال مدريد، فيما سجل فيدور سمولوف، وسانتي مينا هدفي سيلتا فيجو في بداية ونهاية المباراة.

ليكتفي ريال مدريد برفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الثاني.

فيما رفع سيلتا رصيده إلى 21 نقطة في المركز 17، وتجنب الوقوع في مراكز الهبوط.

ليفقد ريال مدريد أول نقطتين في الدوري الإسباني بعام 2020، بعد أن فاز بكل مبارياته منذ مطلع يناير الماضي.

أما سيلتا فيجو، فأكمل 12 مباراة متتالية دون فوز على ريال مدريد في أسوأ سجل بتاريخه أمام الميرنجي.

لكنه في المقابل، أوقف سلسلة 7 هزائم متتالية في زياراته لملعب سانتياجو برنابيو.

ليفرّط ريال مدريد في نقطته الثامنة على ملعب سانتياجو برنابيو هذا الموسم من 4 تعادلات.

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