كورتوا: لا يمكن أن نتلقى هدفا في الدقيقة 85

تحسّر تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على فقدان فريقه لنقطتين أمام سيلتا فيجو.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 2-2 أمام ضيفه سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو في ختام الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وصرّح كورتوا بعد المباراة عن هدف التعادل القاتل: "دافعنا بشكل جيد لكن دينيس أخرج تمريرة رائعة نحو سانتي مينا الذي أنهى الهجمة بشكل جيد. خسارة نقطتين اليوم تشعرنا بالمرارة".

ودعم مواطنه إيدن هازارد العائد من الإصابة: "هازارد سيستعيد نسق المباريات تدريجيا، فقد غاب للإصابة 3 أشهر، بالطبع سيتحسن في المباراة المقبلة أمام ليفانتي".

وأكمل: "الفرق التي تواجهنا تدافع بقوة كما حدث اليوم وأمام بلد الوليد كذلك".

وواصل: "أن نتلقى هدفا في الدقيقة 85 هو شيء لا يمكن أن يحدث".

وأتم: "ما فعلناه طوال الأشهر الماضية لا يمكن أن يتغير لمجرد التعادل اليوم أو خروجنا من الكأس".















توني كروس، وسيرخيو راموس سجلا هدفي ريال مدريد، فيما سجل فيدور سمولوف، وسانتي مينا هدفي سيلتا فيجو في بداية ونهاية المباراة.

ليكتفي ريال مدريد برفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الثاني.

فيما رفع سيلتا رصيده إلى 21 نقطة في المركز 17، وتجنب الوقوع في مراكز الهبوط.

ليفقد ريال مدريد أول نقطتين في الدوري الإسباني بعام 2020، بعد أن فاز بكل مبارياته منذ مطلع يناير الماضي.

أما سيلتا فيجو، فأكمل 12 مباراة متتالية دون فوز على ريال مدريد في أسوأ سجل بتاريخه أمام الميرنجي.

لكنه في المقابل، أوقف سلسلة 7 هزائم متتالية في زياراته لملعب سانتياجو برنابيو.

ليفرّط ريال مدريد في نقطته الثامنة على ملعب سانتياجو برنابيو هذا الموسم من 4 تعادلات.

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