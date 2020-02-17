كورتوا: لا يمكن أن نتلقى هدفا في الدقيقة 85

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 00:45

كتب : FilGoal

سانتي مينا - سيلتا فيجو - ريال مدريد

تحسّر تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على فقدان فريقه لنقطتين أمام سيلتا فيجو.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 2-2 أمام ضيفه سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو في ختام الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وصرّح كورتوا بعد المباراة عن هدف التعادل القاتل: "دافعنا بشكل جيد لكن دينيس أخرج تمريرة رائعة نحو سانتي مينا الذي أنهى الهجمة بشكل جيد. خسارة نقطتين اليوم تشعرنا بالمرارة".

أخبار متعلقة
صدمة البداية والنهاية تجرّد ريال مدريد من نقطتين أمام سيلتا كورتوا يحقق ما لم يحدث منذ 21 شهرا ويحصد "الأفضل في يناير" تشكيل ريال مدريد – بعد غياب 82 يوما.. عودة هازارد أمام سيلتا

ودعم مواطنه إيدن هازارد العائد من الإصابة: "هازارد سيستعيد نسق المباريات تدريجيا، فقد غاب للإصابة 3 أشهر، بالطبع سيتحسن في المباراة المقبلة أمام ليفانتي".

وأكمل: "الفرق التي تواجهنا تدافع بقوة كما حدث اليوم وأمام بلد الوليد كذلك".

وواصل: "أن نتلقى هدفا في الدقيقة 85 هو شيء لا يمكن أن يحدث".

وأتم: "ما فعلناه طوال الأشهر الماضية لا يمكن أن يتغير لمجرد التعادل اليوم أو خروجنا من الكأس".

توني كروس، وسيرخيو راموس سجلا هدفي ريال مدريد، فيما سجل فيدور سمولوف، وسانتي مينا هدفي سيلتا فيجو في بداية ونهاية المباراة.

ليكتفي ريال مدريد برفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الثاني.

فيما رفع سيلتا رصيده إلى 21 نقطة في المركز 17، وتجنب الوقوع في مراكز الهبوط.

ليفقد ريال مدريد أول نقطتين في الدوري الإسباني بعام 2020، بعد أن فاز بكل مبارياته منذ مطلع يناير الماضي.

أما سيلتا فيجو، فأكمل 12 مباراة متتالية دون فوز على ريال مدريد في أسوأ سجل بتاريخه أمام الميرنجي.

لكنه في المقابل، أوقف سلسلة 7 هزائم متتالية في زياراته لملعب سانتياجو برنابيو.

ليفرّط ريال مدريد في نقطته الثامنة على ملعب سانتياجو برنابيو هذا الموسم من 4 تعادلات.

اقرأ أيضا:

مرتضى يعلن ملعب الزمالك ضد الترجي

المصري يعلن ملعب مواجهة نهضة بركان

علي معلول: لا أتحدث مع ساسي

ميدو يمدح رمضان صبحي

حسام غالي: الزمالك لا يحتاج السوبر المصري

كورتوا ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
غريب: سنقدم برنامجنا لليفربول.. ولا تسألوني عن بدائل لـ صلاح في الأولمبياد 8 دقيقة | المحترفون
بركات: الزمالك كان يستطيع الفوز بالستة على الترجي.. ومصطفى محمد مع منتخب مصر بنسبة 95% 14 دقيقة | الدوري المصري
إيفونا: لم أرد الرحيل للصين وأفتقد الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
أهداف الأحد الكروي - رباعية رائعة لـ أرسنال.. وتعادل مثير لـ ريال مدريد 26 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17-2-2020 والقنوات الناقلة.. قمة نارية في إنجلترا 33 دقيقة | مصر
مؤتمر زيدان: أنا بخير بعد السقطة.. ومتألم للتعادل 43 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك