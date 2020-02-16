مهاجم بورتو يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير فريقه السابق ويترك الملعب

الأحد، 16 فبراير 2020 - 22:25

كتب : محرر في الجول

ماريجا مهاجم بورتو

موقف صعب مر به موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي تسبب في مطالبته بالخروج من ملعب مباراة فريقه ضد فيتوريا جيمارايش.

موسى ماريجا

النادي : بورتو

بورتو

وسجل المهاجم المالي هدف فريقه الثاني في الدقيقة 60.

وتعرض ماريجا لهتافات عنصرية من جماهير فيتوريا فريقه السابق، ليقرر مباشرة ترك الملعب.

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ورد ماريجا بإشارات الاستنكار لجماهير فيتوريا قبل أن يبدأ التوجه لخارج الملعب.

وحاول زملاء ماريجا وحتى لاعبي فيتوريا إقناعه باستكمال اللعب، إلا أنه رفض مصرا على الخروج.

وبالفعل، استبدال سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو ماريجا لتستكمل المباراة بشكل عادي.

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