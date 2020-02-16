زيزو: كارتيرون خلق حالة من المنافسة بين لاعبي الزمالك

الأحد، 16 فبراير 2020 - 22:11

كتب : FilGoal

أحمد السيد زيزو - الزمالك - حرس الحدود - الدوري المصري

يرى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلق منافسة شرسة بين كل اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري مساء الخميس المقبل في الإمارات.

وقال زيزو لقناة أبو ظبي: "نركز بشكل كبير على مباراة السوبر والأهم هو التحضير الذهني لهذه المواجهة".

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وأضاف "الفوارق الفنية بين الفريقين قليلة للغاية وكذلك الضغط على الطرفين من قبل الجماهير متماثل".

وأكمل "لذلك صاحب التركيز الذهني الأكبر سيكون الفائز لأن مثل هذه المواجهات تحسم بالتفاصيل الصغيرة".

وانتقل للحديث عن كارتيرون قائلا: "المدرب الفرنسي خلق حالة من المنافسة بين جميع اللاعبين وتصب في مصلحة الفريق".

وواصل "وهو يحظى أيضا بحب جميع اللاعبين في الفريق".

وأتم تصريحاته "لا يوجد لاعب يضمن المشاركة بشكل أساسي، وسوف نقاتل ونبذل كل ما في وسعنا للفوز ببطولة السوبر المصري وإسعاد الجماهير البيضاء".

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