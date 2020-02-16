مدرب الإسماعيلي يشيد بـ حارسه ويصرح: فخور بالانتصار على الرجاء

حرص ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي على الإشادة بحارس مرماه محمد مجدي، وذلك بعد الفوز على الرجاء المغربي.

الإسماعيلي انتصر على الرجاء بهدف مقابل لا شيء عن طريق فخر الدين بن يوسف في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي: "فخور بما قدمناه أمام الرجاء. انتصرنا على خصم صعب".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "محمد مجدي –حارس الإسماعيلي- كان على قدر المسؤولية في المباراة، نفس حال خط دفاعنا".

وتابع "سنعمل على علاج إهدار الفرص السهلة قبل لقاء العودة".

وأكمل حديثه قائلا: "الأخطاء واردة ولكن تعديلها في التوقيت المناسب هو الأهم وهو ما حدث في الشوط الثاني".

وأتم "سنقدم كل ما لدينا من أجل الوصول لنهائي البطولة".

video:1

التونسي فخر الدين بن يوسف سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

ليحقق الإسماعيلية أسبقية صغيرة قبل مواجهة الإياب يوم 15 مارس في المركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويقام نصف النهائي الثاني بين الاتحاد السعودي ومواطنه الشباب، فيما تُلعب المباراة النهائية في الرباط المغربية.





























































اقرأ أيضا:

هل اقترب الأهلي من مواجهة صن داونز في استاد القاهرة؟

الإعلان عن حكم قمة السوبر

الأهلي يكثف اتصالاته بالأمن للعب في استاد القاهرة

سيناريو قاتل في مباراة أستون فيلا وتوتنام

يوفنتوس يستعيد الصدارة