مدرب الإسماعيلي يشيد بـ حارسه ويصرح: فخور بالانتصار على الرجاء

الأحد، 16 فبراير 2020 - 22:00

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

حرص ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي على الإشادة بحارس مرماه محمد مجدي، وذلك بعد الفوز على الرجاء المغربي.

الإسماعيلي انتصر على الرجاء بهدف مقابل لا شيء عن طريق فخر الدين بن يوسف في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي: "فخور بما قدمناه أمام الرجاء. انتصرنا على خصم صعب".

أخبار متعلقة
إسماعيل يوسف: كارتيرون جرب خطة الترجي أمام الإسماعيلي بقفاز مجدي ويد أحداد.. الإسماعيلي يحقق أسبقية صغيرة على الرجاء مدرب الرجاء: سنعمل على الفوز ذهابا وإيابا ضد الإسماعيلي جوميز: لمست تعطش لاعبي الإسماعيلي للفوز ضد الرجاء.. نسعى لتفادي أخطاء لقاء الزمالك

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "محمد مجدي –حارس الإسماعيلي- كان على قدر المسؤولية في المباراة، نفس حال خط دفاعنا".

وتابع "سنعمل على علاج إهدار الفرص السهلة قبل لقاء العودة".

وأكمل حديثه قائلا: "الأخطاء واردة ولكن تعديلها في التوقيت المناسب هو الأهم وهو ما حدث في الشوط الثاني".

وأتم "سنقدم كل ما لدينا من أجل الوصول لنهائي البطولة".

التونسي فخر الدين بن يوسف سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

ليحقق الإسماعيلية أسبقية صغيرة قبل مواجهة الإياب يوم 15 مارس في المركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويقام نصف النهائي الثاني بين الاتحاد السعودي ومواطنه الشباب، فيما تُلعب المباراة النهائية في الرباط المغربية.

اقرأ أيضا:

هل اقترب الأهلي من مواجهة صن داونز في استاد القاهرة؟

الإعلان عن حكم قمة السوبر

الأهلي يكثف اتصالاته بالأمن للعب في استاد القاهرة

سيناريو قاتل في مباراة أستون فيلا وتوتنام

يوفنتوس يستعيد الصدارة

البطولة العربية الإسماعيلي الرجاء
نرشح لكم
أخر الأخبار
مهاجم بورتو يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير فريقه السابق ويترك الملعب 2 دقيقة | أوروبا
زيزو: كارتيرون خلق حالة من المنافسة بين لاعبي الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي يشيد بـ حارسه ويصرح: فخور بالانتصار على الرجاء 27 دقيقة | مصر
حسام حسن لـ في الجول: هدفنا المربع الذهبي في الدوري.. وأريد لقب الهداف 51 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (1) سيلتا فيجو.. جوووووول سمولوف 52 دقيقة | أوروبا
رائعة ميرتنز تؤكد سطوة نابولي في أرض كالياري 55 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك