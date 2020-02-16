حسام حسن لـ في الجول: هدفنا المربع الذهبي في الدوري.. وأريد لقب الهداف

الأحد، 16 فبراير 2020 - 21:36

كتب : أحمد شاكر

حسام حسن

شدد حسام حسن مهاجم سموحة على أن فريقه يلعب من أجل إنهاء الدوري المصري هذا الموسم في المراكز الأربعة الأولى.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وقال حسام حسن لـFilGoal.com: "في الدور الأول من الدوري قدمنا أداء جيد ولكن خسرنا عدة نقاط بشكل غريب".

وتابع "كنا نريد حصد نقاط أكثر من ذلك في الدور الأول".

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وأكمل "ولكن هدف الفريق الآن مع مدربه حماده صدقي هو إنهاء الدوري في المربع الذهبي".

وأوضح "كان هناك أكثر من لاعب لا يشاركون مع الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، والآن يحصلون على فرصة وبالإضافة للصفقات الجديدة أصبحنا أقوى".

وواصل "أيضا يجب أن نوجه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة حسام وإبراهيم حسن على ما قدماه للفريق".

وبسؤاله عن تلقيه عرضا للاحتراف في يناير الماضي رد قائلا: "سمعت عن هذا الأمر قبل أيام فقط، ولكن بعد نهاية فترة الانتقالات كل هذه الأحاديث لا تفيد".

وأتم تصريحاته "هدفي في الموسم الحالي هو أن أكون هداف سموحة في الدوري وأن ننهي المسابقة في المربع الذهبي".

وسجل حسام حسن مع سموحة في الدوري هذا الموسم 6 أهداف.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد مرور 17 جولة.

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