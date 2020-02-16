رائعة ميرتنز تؤكد سطوة نابولي في أرض كالياري

الأحد، 16 فبراير 2020 - 21:32

كتب : FilGoal

دريس ميرتنز - نابولي

فاز نابولي بهدف دون رد على مضيفه كالياري بملعب ساردينا أرينا، ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وسجل البلجيكي دريس ميرتنز هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة في الشوط الثاني.

ليرفع نابولي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد كالياري عند 32 نقطة في المركز 11.

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ولم يخسر نابولي في ملعب كالياري بالدوري الإيطالي منذ سقوطه هناك عام 2009.

بل إن نابولي فاز في آخر 5 مباريات على أرض كالياري، دون أن تتلقى شباكه أهدافا.

ورغم كثرة الفرص من الطرفين في الشوط الأول، إلا أنه انتهى سلبيا دون أهداف.

ليتأجل اهتزاز الشباك حتى الدقيقة 66 بتسديدة ميرتنز الجميلة التي عجز الحارس أليسيو كرانيو عن الحراك معها.

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