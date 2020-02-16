كاسونجو ومصطفى فتحي يسجلان في ودية الزمالك أمام جولدي.. وعودة جنش

الأحد، 16 فبراير 2020 - 21:31

كتب : FilGoal

جنش - الزمالك - الإنتاج الحربي

انتصر الزمالك وديا على جولدي بهدفين مقابل هدف في لقاء ودي استعدادا لمواجهة الأهلي.

واكتفى باتريس كارتيرون بإقامة مباراة ودية بين الزمالك وجولدي لمدة 50 دقيقة فقط، ويأتي ذلك بسبب سفر الفريق صباح يوم الإثنين إلى الإمارات لمواجهة الأهلي.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق كاسونجو بعد تمريرة من إمام عاشور في الدقيقة 17، بينما سجل مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 28.

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وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش" لأول مرة مع الزمالك منذ عودته من إصابة قطع في وتر أكيليس.

ويستعد الزمالك بطل السوبر الإفريقي لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الإمارات.

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