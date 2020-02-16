كاسونجو ومصطفى فتحي يسجلان في ودية الزمالك أمام جولدي.. وعودة جنش

انتصر الزمالك وديا على جولدي بهدفين مقابل هدف في لقاء ودي استعدادا لمواجهة الأهلي.

واكتفى باتريس كارتيرون بإقامة مباراة ودية بين الزمالك وجولدي لمدة 50 دقيقة فقط، ويأتي ذلك بسبب سفر الفريق صباح يوم الإثنين إلى الإمارات لمواجهة الأهلي.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق كاسونجو بعد تمريرة من إمام عاشور في الدقيقة 17، بينما سجل مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش" لأول مرة مع الزمالك منذ عودته من إصابة قطع في وتر أكيليس.

بعد غياب 8 أشهر - محمود جنش يعود لحراسة عرين الزمالك في المباراة الودية ضد جولدي استعدادا لـ #السوبر_المصري عود أحمد @genish_mahmoud 👏 pic.twitter.com/ZjUf50LoXD — FilGoal (@FilGoal) February 16, 2020

ويستعد الزمالك بطل السوبر الإفريقي لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الإمارات.

اقرأ أيضا:

هل اقترب الأهلي من مواجهة صن داونز في استاد القاهرة؟

الإعلان عن حكم قمة السوبر

الأهلي يكثف اتصالاته بالأمن للعب في استاد القاهرة

سيناريو قاتل في مباراة أستون فيلا وتوتنام

يوفنتوس يستعيد الصدارة