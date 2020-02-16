همام طارق: عودة باهر وعبد الرحمن مجدي تدعمنا بقوة ضد الرجاء

يرى همام طارق لاعب الإسماعيلي أن عودة الثنائي عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي قبل مواجهة الرجاء المغربي ستمنح الدراويش أفضلية.

وفاز الإسماعيلي على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، في المباراة التي أقيمت في استاد الإسماعيلية.

وقال همام طارق لقناة أبو ظبي عقب المباراة: "اللاعبون على قدر المسؤولية وقادرون على التأهل للنهائي".

اللاعب العراقي أضاف "نستطيع الفوز على الرجاء في المغرب خاصة مع عودة الغائبين عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي لأن ذلك سيزيد من قوتنا".

وأتم تصريحاته "الآن نركز بقوة على مواجهة بيراميدز المقبلة في كأس مصر".

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