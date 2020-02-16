إسماعيل يوسف يجيب.. أي لاعب ضمه الأهلي كان يتمناه في الزمالك

الأحد، 16 فبراير 2020 - 20:33

كتب : FilGoal

احتفالات السوبر - الزمالك - الترجي

كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك ونجم الفريق السابق، لاعبا في الأهلي كان يتمنى وجوده في النادي الأبيض.

وسئل لاعب مصر السابق، أي لاعب ضمه الأهلي كان يتمناه في الزمالك، فأجاب قائلا في حواره مع قناة أبو ظبي الرياضية:"أليو ديانج".

وواصل "لاعب رائع وسنه صغير".

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وتكرر السؤال لكن منحصرا على اللاعبين المصريين فرد يوسف "لا يوجد".

فرد مذيع القناة الإماراتية "(محمد مجدي) أفشة؟" فأجاب يوسف "لا".

ويتمنى يوسف ألا يقدم ديانج ورفاقه أداء طيبا يوم الخميس حين يتواجه القطبان في كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري قبل أن يتواجها في الدوري المصري الممتاز في 24 فبراير.

ونهاية الشهر الجاري يخوض الفريقان ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

يستضيف الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ويلعب الزمالك ضد ضيفه الترجي التونسي.

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