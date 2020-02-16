الشامي: قادرون على التأهل لنهائي البطولة العربية من المغرب

يرى محمد الشامي لاعب الإسماعيلي قادرا على التأهل لنهائي البطولة العربية للأندية أمام فريق الرجاء من المغرب.

وفاز الإسماعيلي على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، في المباراة التي أقيمت في استاد الإسماعيلية.

وقال الشامي عقب نهاية المباراة لقناة أبو ظبي: "بحضور الجماهير نستطيع الفوز على أي فريق والتأهل لنهائي البطولة".

وأضاف "جميع اللاعبون قدموا كل ما لديهم في المباراة واستطعنا تحقيق الانتصار".

وأتم تصريحاته "نعرف قوة مباراة العودة ضد الرجاء في المغرب، ولكننا قادرون على التأهل للنهائي من هناك".

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