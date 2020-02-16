البدري يعتذر عن عدم حضور السوبر

الأحد، 16 فبراير 2020 - 20:12

كتب : عاطف شادي

حسام البدري - منتخب مصر

اعتذر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن عدم حضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي والزمالك في السوبر المصري مساء الخميس المقبل في أبو ظبي.

ولن يسافر حسام البدري إلى الإمارات لحضور المباراة، وجاء اعتذاره لأسباب شخصية.

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ويسافر الأهلي والزمالك إلى الإمارات غدا الإثنين استعدادا لخوض المباراة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تقام مباراة السوبر المصري في الإمارات، بعد أعوام 2015 و2017 و2018.

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