إسماعيل يوسف: كارتيرون جرب خطة الترجي أمام الإسماعيلي

الأحد، 16 فبراير 2020 - 20:04

كتب : FilGoal

الزمالك - احتفالات السوبر

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن باتريس كارتيرون مدرب الفريق جرب طريقة معينة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز ليخوض بها السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي.

وتفوق الزمالك على الأخير يوم الجمعة بنتيجة 3-1 في الدوحة محققا السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، بعد خمسة أيام من الفوز على الدراويش في الإسماعيلية بنتيجة 2-1.

وقال نجم الزمالك السابق في حديثه مع قناة أبوظبي الرياضية:"جمهور الزمالك واللاعبون كانوا في حاجة لهذه البطولة".

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وواصل لاعب مصر في مونديال 1990 "استعددنا قبل المواجهة بأسبوع، أمام الإسماعيلي، كارتيرون جرب طريقة لعب معينة استعدادا للترجي".

واستمر "اللاعبون كانوا في قمة الجدية والتركيز ومدركين لأهمية المباراة. هناك بطولات لا تسنح لك الفرصة كثيرا للتتويج بها، خاصة البطولات التي تلعب من مباراة واحدة".

وأتم يوسف (55 عاما) "قلت للاعبين، شقيقكم الأكبر (يقصد نفسه) فاز بالسوبر 3 مرات، هذه البطولة ستنقل الفريق في مكان آخر تاريخيا ومعنويا".

وتألق الزمالك أمام فريق الدم والذهب ليفوز بالسوبر الإفريقي وتنتظره مباراة قوية أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم الخميس في كأس السوبر المصري.

وسيتجدد الموعد بين الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، البطولة التي يحمل لقبها الفريق التونسي.

ويستضيف الزمالك فريق الترجي في 28 فبراير وبعد أسبوع يخوض الإياب في ملعب رادس.

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