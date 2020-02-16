الإعلان عن حكام مواجهة بيراميدز وزاناكو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مواجهة زاناكو بطل زامبيا ضد بيراميدز في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير مباراة الذهاب التي تقام في زامبيا يوم 1 مارس المقبل الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه كل من جيمس فريدريك إيميلي من سيشيل وليونيل حاسني من مدغشقر، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب لوساكا الوطني في عاصمة زامبيا.

بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن حكم مواجهة العودة بين الفريقين في مصر والمقرر لها يوم 8 مارس المقبل.

ويشارك بيراميدز لأول مرة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

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