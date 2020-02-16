ماركا تحذر لاعب أتليتكو: صلاح قادم من أجلك

وجهّت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحذيرا لاذعا لـ أتليتكو مدريد، قبل مواجهة ليفربول في ذهاب دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

الصحيفة خصصت تقريرا للحديث عن الضرر الذي يُنتظَر أن يخلفه محمد صلاح في دفاعات الفريق الإسباني، بسبب نقطة ضعف كبيرة يمتلكها دييجو سيميوني.

وسلط التقرير الضوء على المستويات الضعيفة التي يقدّمها البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لـ أتليتكو.

وذكرت الصحيفة: "أتليتكو يمتلك نقطة ضعف هائلة في الجهة اليسرى، وسيظهرها بشدة يوم الثلاثاء محمد صلاح النجم اللامع لـ ليفربول"

وأوضحت أن "37% من أهداف ليفربول تُسجل من جهة اللاعب المصري".

وأبرزت كيف أن لودي فشل في كل المواجهات مع فيران توريس جناح فالنسيا في مواجهة الجمعة الماضية، إذ تجاوزه اللاعب الشاب في كل مرة.

لودي (21 عاما) يلعب في أتليتكو منذ مطلع الموسم قادما من أتليتكو باراناينسي البرازيلي مقابل 20 مليون يورو.

وواجه لودي صعوبات في التأقلم وتعويض مواطنه فيليبي لويس، فشارك في 29 مباراة، لم يصنع خلالها سوى 3 أهداف، وسجل هدفا وحيدا.

ولا يمتلك سيميوني في تشكيلته أي لاعب آخر في مركز الظهير الأيسر، لكنه يلجأ أحيانا إلى إشراك ساؤول نيجيز في هذا المكان.

واقترحت الصحيفة أن يدفع بـ ساؤول في هذا المكان أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

كما طرحت خيار الاعتماد على سيمي فرساليكو، أو سانتياجو أرياس في مركز الظهير الأيسر.

ولم يخسر ليفربول سوى مباراتين هذا الموسم أمام نابولي وأستون فيلا.

ولعب ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، وبات على شفا الظفر بلقب الدوري الإنجليزي.

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