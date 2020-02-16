سمير عثمان: اتحاد الكرة لم يفاوضني لرئاسة لجنة الحكام

الأحد، 16 فبراير 2020 - 17:51

كتب : محرر في الجول

سمير عثمان

وصف الحكم الدولي السابق، سمير محمود عثمان، ما تردد حول ترشيحه لرئاسة لجنة الحكام بأنه "شائعة".

وقال سمير عثمان عبر إذاعة الشباب والرياضة "لا يصح أي تفاوض ويتواجد رئيس للجنة، أكن كل الاحترام لجمال الغندور وشخصه".

وأضاف "ليس لي ذنب فيما تردد، لم يبلغني أحد بشيء، ولم تحدث أي مفاوضات".

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وتابع "لا يصح التفاوض في منصب يشغله شخص آخر سواء جمال الغندور أو غيره".

وأتم تصريحاته "رئاسة لجنة الحكام من أهم مناصب اتحاد الكرة".

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